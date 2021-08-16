Пентагон заявил о зеркальном ответе на агрессию «Талибана»

Военнослужащие Соединенных Штатов ответят зеркально на любое проявление агрессии со стороны боевиков радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в отношении американского населения. Об этом в воскресенье, 15 августа, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он указал, что в рамках обеспечения безопасной эвакуации американских граждан и категории афганцев в Афганистан были переброшены дополнительные военные силы США. Любая угроза населению Соединенных Штатов будет серьезно воспринята военными, и на нее будет дан «решительный ответ», пишет ТАСС.

Ранее этим же днем, 15 августа, Соединенные Штаты возложили на себя ответственность за управление воздушным движением из аэропорта Кабула.

В настоящий момент в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Сотрудникам американских ведомств было положено уничтожить флаги США и важные документы.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».