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DeviantArt начал удалять противоправный контент

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После начала блокировки ресурса администрация DeviantArt вышла на связь со специалистами Роскомнадзора, сообщив о готовности удалить размещенный на ресурсе запрещенный контент, рассказали «Известиям» в ведомстве.

«На текущий момент (09.08.2021 — Ред.) администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещенных материалов, указанных в требовании Роскомнадзора. Ведомство следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта. После удаления всего массива противоправного контента, указанного в требовании Роскомнадзора, доступ к ресурсу может быть восстановлен», — уточнили в регуляторе.

Картина бита: Роскомнадзор готов ограничить доступ к DeviantArt 3 августа
На каких условиях регулятор может разблокировать ресурс

Смартфон с открытым сайтом DeviantArtФото: Depositphotos/SomeMeans.

Ранее на ресурсе DeviantArt были обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призыв к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств, напомнили в ведомстве. 29 июля регулятор направил требование администрации сайта удалить противоправный контент до 2 августа.

«Ресурс своевременно запрещенные материалы не удалил, на связь с Роскомнадзором не вышел и дополнительного времени, необходимого для удаления зловредного контента, не просил. Поэтому 3 августа доступ к сайту DeviantArt на территории РФ был ограничен», — напомнили в ведомстве.

5 августа Роскомнадзор уже снял блокировку с популярного музыкального портала Genius.com, который оперативно удалил размещенный на сайте запрещенный контент и сообщил об этом в ведомство. Ранее Роскомнадзор снял ограничение доступа с крупного мирового фотобанка Shutterstock.com и популярной электронной библиотеки Scribd.com. Аналогично блокировка была снята с крупнейшего некоммерческого архива интернет-сайтов Archive.org, администрация которого удалила запрещенные материалы по требованию Роскомнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нарисовались: DeviantArt начал удалять противоправный контент

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