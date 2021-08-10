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Нарисовались: DeviantArt начал удалять противоправный контент

Готов ли Роскомнадзор разблокировать ресурс
Фото: Depositphotos/Casimiro_PT
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Нарисовались: DeviantArt начал удалять противоправный контент
2021-08-09 17:12:48">
2021-08-09 17:12:48
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Администрация онлайн-галереи DeviantArt вышла на связь с Роскомнадзором и начала удалять с сайта запрещенные материалы, сообщили «Известиям» в ведомстве. Регулятор положительно оценивает работу администрации заблокированного сайта и не исключает восстановления доступа к ресурсу после удаления всего массива противоправного контента, сказали там. Также на прошлой неделе ведомство сняло ограничения с сайта Genius, который пробыл в блокировке меньше месяца. Эксперты считают, что в будущем оперативность коммуникации российского регулятора с иностранными компаниями продолжит повышаться за счет развития правовой культуры.

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Картинный тест

После начала блокировки ресурса администрация DeviantArt вышла на связь со специалистами Роскомнадзора, сообщив о готовности удалить размещенный на ресурсе запрещенный контент, рассказали «Известиям» в ведомстве.

На текущий момент (09.08.2021) администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещенных материалов, указанных в требовании Роскомнадзора, — уточнили в регуляторе. — Ведомство следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта. После удаления всего массива противоправного контента, указанного в требовании Роскомнадзора, доступ к ресурсу может быть восстановлен.

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Смартфон с открытым сайтом DeviantArt
Фото: Depositphotos/SomeMeans

Ранее на ресурсе DeviantArt были обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призыв к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств, напомнили в ведомстве. 29 июля регулятор направил требование администрации сайта удалить противоправный контент до 2 августа.

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— Ресурс своевременно запрещенные материалы не удалил, на связь с Роскомнадзором не вышел и дополнительного времени, необходимого для удаления зловредного контента, не просил. Поэтому 3 августа доступ к сайту DeviantArt на территории РФ был ограничен, — напомнили в ведомстве.

В DeviantArt к моменту публикации материала не ответили на запрос «Известий».

Другие кейсы

5 августа Роскомнадзор уже снял блокировку с популярного музыкального портала Genius.com, который оперативно удалил размещенный на сайте запрещенный контент и сообщил об этом в ведомство.

— Это не единственный пример снятия блокировки после удаления запрещенных материалов. Ранее Роскомнадзор снял ограничение доступа с крупного мирового фотобанка Shutterstock.com и популярной электронной библиотеки Scribd.com. Аналогично блокировка была снята с крупнейшего некоммерческого архива интернет-сайтов Archive.org, администрация которого удалила запрещенные материалы по требованию Роскомнадзора, — отметили в ведомстве.

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Здание РКН
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В случае неисполнения закона о «приземлении» сервисы ждет замедление и блокировка

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что сегодня иностранные компании медленно реагируют на запросы российского регулятора. Главной причиной тому служит еще не до конца оформившаяся правовая культура.

— Иностранные платформы, конечно, надо приучать к работе с нашим регулятором, что сейчас и происходит. Мы начинаем наводить порядок, и в такой ситуации возможны случаи недопонимания и даже игнорирования, но это временное явление. Маркер переходного периода — кейс с Twitter, который говорит нам об эффективности выбранных решений, — отметил эксперт.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных и пригрозил ресурсу полной блокировкой из-за игнорирования требований об удалении противоправного контента. Уже 23-го числа ведомство сообщило о начале действий со стороны администрации интернет-платформы и удалении части запрещенного контента. А 17 мая Роскомнадзор объявил о частичном снятии ограничений ввиду удаления компанией 91% контента, к которому у регулятора были претензии.

Трудности перевода

Медленное реагирование на запросы регуляторов может быть обусловлено еще и особенностями организации работ по выявлению недопустимого контента и по приему жалоб в самих компаниях, отметил координатор Центра безопасного интернета и член Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Урван Парфентьев. В некоторых случаях работа организована чисто формально либо на недостаточном уровне из-за нехватки квалифицированного персонала, добавил эксперт. Поэтому внешние обращения просто «растворяются» и остаются незамеченными, считает он.

Если речь идет об иностранном сервисе, то его сотрудники к тому же зачастую не «знают» иностранных регуляторов, и их обращения обрабатываются «на общих основаниях», — объяснил Урван Парфентьев.

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Ноутбук с открытым сайтом DeviantArt
Фото: Depositphotos/Casimiro_PT
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Если будет подтверждено, что клипы нарушают закон, страницы ресурса могут быть заблокированы

Впрочем, в большинстве случаев сервисы не настроены конфронтационно по отношению к регуляторам, даже если не разделяют их мнение, добавил эксперт.

— Нельзя исключать и того, что ресурс просто не читает письма от регулятора тотчас. А обнаруживает их только после того, как видит блокировку в России, получает из региона много жалоб и начинает искать причину, — согласен директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

В 2022 году иностранные сервисы будут быстрее реагировать на требования российского регулятора, считает Антон Горелкин. Как минимум потому, что в силу вступит закон о «приземлении» иностранных компаний, пояснил депутат. Документ требует назначения уполномоченного для переговоров с представителями российской власти и открытия личного кабинета в государственной системе. В первую очередь выстраиванием коммуникации с властями РФ займутся те компании, которые получают от российской аудитории ощутимую прибыль, добавил Владимир Зыков.

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