Нарисовались: DeviantArt начал удалять противоправный контент

Администрация онлайн-галереи DeviantArt вышла на связь с Роскомнадзором и начала удалять с сайта запрещенные материалы, сообщили «Известиям» в ведомстве . Регулятор положительно оценивает работу администрации заблокированного сайта и не исключает восстановления доступа к ресурсу после удаления всего массива противоправного контента, сказали там. Также на прошлой неделе ведомство сняло ограничения с сайта Genius, который пробыл в блокировке меньше месяца. Эксперты считают, что в будущем оперативность коммуникации российского регулятора с иностранными компаниями продолжит повышаться за счет развития правовой культуры.

Картинный тест

После начала блокировки ресурса администрация DeviantArt вышла на связь со специалистами Роскомнадзора, сообщив о готовности удалить размещенный на ресурсе запрещенный контент , рассказали «Известиям» в ведомстве.

— На текущий момент (09.08.2021) администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещенных материалов , указанных в требовании Роскомнадзора, — уточнили в регуляторе. — Ведомство следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта. После удаления всего массива противоправного контента, указанного в требовании Роскомнадзора, доступ к ресурсу может быть восстановлен .

Ранее на ресурсе DeviantArt были обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призыв к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств , напомнили в ведомстве. 29 июля регулятор направил требование администрации сайта удалить противоправный контент до 2 августа.

— Ресурс своевременно запрещенные материалы не удалил, на связь с Роскомнадзором не вышел и дополнительного времени, необходимого для удаления зловредного контента, не просил. Поэтому 3 августа доступ к сайту DeviantArt на территории РФ был ограничен , — напомнили в ведомстве.

В DeviantArt к моменту публикации материала не ответили на запрос «Известий».

Другие кейсы

5 августа Роскомнадзор уже снял блокировку с популярного музыкального портала Genius.com, который оперативно удалил размещенный на сайте запрещенный контент и сообщил об этом в ведомство.

— Это не единственный пример снятия блокировки после удаления запрещенных материалов. Ранее Роскомнадзор снял ограничение доступа с крупного мирового фотобанка Shutterstock.com и популярной электронной библиотеки Scribd.com. Аналогично блокировка была снята с крупнейшего некоммерческого архива интернет-сайтов Archive.org, администрация которого удалила запрещенные материалы по требованию Роскомнадзора, — отметили в ведомстве.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин считает, что сегодня иностранные компании медленно реагируют на запросы российского регулятора . Главной причиной тому служит еще не до конца оформившаяся правовая культура.

— Иностранные платформы, конечно, надо приучать к работе с нашим регулятором, что сейчас и происходит. Мы начинаем наводить порядок, и в такой ситуации возможны случаи недопонимания и даже игнорирования, но это временное явление. Маркер переходного периода — кейс с Twitter , который говорит нам об эффективности выбранных решений, — отметил эксперт.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных и пригрозил ресурсу полной блокировкой из-за игнорирования требований об удалении противоправного контента. Уже 23-го числа ведомство сообщило о начале действий со стороны администрации интернет-платформы и удалении части запрещенного контента. А 17 мая Роскомнадзор объявил о частичном снятии ограничений ввиду удаления компанией 91% контента, к которому у регулятора были претензии.

Трудности перевода

Медленное реагирование на запросы регуляторов может быть обусловлено еще и особенностями организации работ по выявлению недопустимого контента и по приему жалоб в самих компаниях , отметил координатор Центра безопасного интернета и член Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Урван Парфентьев. В некоторых случаях работа организована чисто формально либо на недостаточном уровне из-за нехватки квалифицированного персонала, добавил эксперт. Поэтому внешние обращения просто «растворяются» и остаются незамеченными, считает он.

— Если речь идет об иностранном сервисе, то его сотрудники к тому же зачастую не «знают» иностранных регуляторов, и их обращения обрабатываются «на общих основаниях» , — объяснил Урван Парфентьев.

Впрочем, в большинстве случаев сервисы не настроены конфронтационно по отношению к регуляторам, даже если не разделяют их мнение, добавил эксперт.

— Нельзя исключать и того, что ресурс просто не читает письма от регулятора тотчас. А обнаруживает их только после того, как видит блокировку в России, получает из региона много жалоб и начинает искать причину, — согласен директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.