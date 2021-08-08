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Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ
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Израильская гимнастка Ашрам прокомментировала претензии к судейству на ОИ

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Гимнастка из Израиля Линой Ашрам, ставшая чемпионкой Олимпиады в Токио по художественной гимнастике, ответила журналистам на вопрос о претензиях к судейству на первенстве. Об этом сообщает 8 августа израильское издание Sport5.

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«Жалобы России на несправедливое судейство? Мне до сих пор не верится, что я могу назвать себя олимпийской чемпионкой», — сказала спортсменка.

Ашрам призналась, что ей требуется время для осознания того, что она стала чемпионкой Олимпийских игр.

«Нет большей радости и гордости, чем вернуться домой с таким результатом. Что касается остальных, то я не смотрю на другие результаты», — поделилась гимнастка.

Международный олимпийский комитет ранее в этот день отказался комментировать судейство в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в данной дисциплине. 8 августа президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что FIG с опозданием работает над обращением комитета.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было вопиющей несправедливостью. По ее словам, Аверина не проиграла, а выиграла.

В Токио 8 августа состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Флаг сборной Израиля несла Ашрам.

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