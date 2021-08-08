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МОК отказался комментировать судейство художественной гимнастики на ОИ

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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать решение судей в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Поскольку это вопросы, связанные с судейством соревнований, мы хотели бы направить вас в Международную федерацию, которая несет ответственность за применение своих правил соревнований», — приводит сообщение пресс-службы МОК «РИА Новости» в воскресенье, 8 августа.

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Накануне Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и направил Международной федерации гимнастики (FIG) запрос по поводу судейства в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх. Уже 8 августа президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что FIG с опозданием работает над обращением комитета.

Жалоба касается судейства в отношении россиянок Дины и Арины Авериных. Дина уступила в финале индивидуального многоборья представительнице Израиля Линой Ашрам, которая завоевала медаль высшей пробы. При этом израильтянка допустила грубые ошибки и уронила снаряд, тогда как Аверина выступила чисто.

Работа судей в ходе финала вызвала волну критики. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливостью. Она отметила, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее подлогом на глазах у всего мира.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и издательского дома «Спорт-Экспресс» Алина Кабаева заявила, что данный случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. При этом она уточнила, что, похоже, главной задачей на этих соревнованиях «было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали».

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывались 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды было 333 спортсмена.

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