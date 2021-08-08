Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от COVID-19

Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в России нет. Об этом сообщил в воскресенье, 8 августа, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС (обязательного медицинского страхования. — Ред.), могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет», — приводит слова Фалькова «РИА Новости».

По его словам, подобная рекомендация дана образовательным организациям.

Ранее, 5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

4 августа глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что в 2021 году въезд в Россию для получения образования доступен для граждан из списка стран, который утверждается правительством РФ. Примаков также назвал обязательное условие для студентов при въезде в Россию — наличие отрицательного ПЦР-теста. По его словам, Минздрав России прорабатывает вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины.

25 июля в Минобрнауки России сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию. Как сообщал глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, с учащимися начали проводить разъяснительную работу в пользу вакцинации.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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