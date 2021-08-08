Прямой эфир
Спорт
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
Мир
Погранохрана Литвы заявила о стрельбе на границе с Белоруссией
Спорт
Украинскую легкоатлетку затравили за фото с россиянкой Ласицкене
Спорт
Путин 9 августа побеседует с членами паралимпийской команды России
Мир
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Турции
Мир
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении
Спорт
Газзаев высоко оценил выступления сборной ОКР на Олимпиаде в Токио
Общество
Знакомые сообщили о госпитализации Светланы Светличной
Общество
В Карелии открыли горячую линию из-за отравления детей в поезде
Сюжет:

Глава Минобрнауки ответил на вопрос о вакцинации студентов от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Требований по обязательной вакцинации студентов от коронавируса в России нет. Об этом сообщил в воскресенье, 8 августа, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет. Но при желании иностранные студенты, у которых есть полис ОМС (обязательного медицинского страхования. — Ред.), могут получить вакцину. Могут пройти вакцинацию за свой счет», — приводит слова Фалькова «РИА Новости».

Привить формат: вузы получат рекомендации по защите от COVID-19
Станет ли вакцинация обязательным условием очного обучения

По его словам, подобная рекомендация дана образовательным организациям.

Ранее, 5 августа, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вакцинация от коронавируса для студентов не является обязательной, однако сделать прививку перед началом учебного года будет правильным решением. Она отметила, что вакцинация поможет снизить риски при начале учебного года.

4 августа глава Россотрудничества Евгений Примаков уточнил, что в 2021 году въезд в Россию для получения образования доступен для граждан из списка стран, который утверждается правительством РФ. Примаков также назвал обязательное условие для студентов при въезде в Россию — наличие отрицательного ПЦР-теста. По его словам, Минздрав России прорабатывает вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины.

25 июля в Минобрнауки России сообщили, что вузы имеют право требовать от студентов справку о вакцинации от коронавируса или медицинский отвод при заселении в общежитие.

Так, в частности, вузы Петербурга не исключили возможных ограничений в отношении студентов, которые не прошли вакцинацию. Как сообщал глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, с учащимися начали проводить разъяснительную работу в пользу вакцинации.

С 18 января в стране проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021