В Россотрудничестве назвали условия допуска иностранных студентов в РФ

В 2021 году въезд в Россию для получения образования доступен для граждан из списка стран, который утверждается правительством РФ. Об этом рассказал 4 августа глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе онлайн-конференции в Москве.

«Проблема въезда в РФ для получения образования сейчас вызывает много закономерных вопросов, агентство часто упрекают в том, что мы не пустили студентов учиться, но так сложилось, что впускать или не впускать — вне нашей зоны компетенции... Въезжать в страну для получения образования могут в основном граждане из списка стран, который утверждается распоряжением правительства РФ, он постоянно меняется», — сказал он.

Как уточнил глава Россотрудничества, ведомство не способно изменить условия допуска новых иностранных студентов в РФ, но защищает права уже обучающихся в России студентов.

Примаков также назвал обязательное условие для студентов при въезде в Россию — наличие отрицательного ПЦР-теста.

«Когда студент въезжает, не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, должен у него быть документ об отрицательном ПЦР на русском или английском языке, затем спустя три дня по прибытии снова сдать тест, а пока его результат не получен, студент находится на самоизоляции», — объяснил глава ведомства.

Кроме того, по его словам, Минздрав России прорабатывает вопросы вакцинации и признания иностранной вакцины. Также во многих случаях вопросы въезда курируются университетом, который может со своей стороны запросить разрешение у Минобрнауки, отметил Примаков.

Он указал, что для тех студентов, которые не находятся в списке стран, которым разрешен въезд, доступно только обучение онлайн. Глава Россотрудничества признал, что такой формат неудобен, а студенты медицинских и химических специальностей и вовсе не могут обучаться таким образом.

Ранее, 19 июля, в Минобрнауки РФ «Известиям» рассказали, что разрабатывают методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В них включены положения о проведении профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников.

Эти рекомендации учебные заведения смогут применять в новом учебном году. При этом вузы обладают автономией и имеют право принимать локальные нормативные акты в пределах своей компетенции, уточнили в Минобрнауки.