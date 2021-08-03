Легкоатлетка Тимановская объяснила критику в адрес белорусских тренеров

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила свою критику в адрес тренеров сборной страны на Олимпиаде в Токио тем, что перенервничала и «была немного шокирована». Отрывок ее интервью показал во вторник, 3 августа, телеканал «Беларусь 1».

Тимановская уточнила, что это ее первая Олимпиада, и она готовилась к конкретным дистанциям. Однако в тот момент, когда спортсменка узнала, что из-за стечения обстоятельств может принять участие в эстафете 4х400, была немного шокирована и эмоции взяли верх.

«Порой, знаете <...> мы делаем, а потом думаем. И можем сожалеть о своих поступках, о своих эмоциях. И первая Олимпиада — это уже для меня какие-то эмоции», — добавила Тимановская.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако, как сообщила сама Тимановская, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь. 3 августа стало известно, что МОК начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении легкоатлетки.

Кроме того, международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской.

Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии с ребенком на Украину.

Сама Тимановская позже заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Играх обернется «политическим скандалом». По ее словам, она просто высказалась о халатности главных тренеров, которые принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Ожидается, что утром в среду, 4 августа, Тимановская вылетит из Токио в Варшаву.

При этом 3 августа вице-премьер Польши, министр культуры, национального наследия и спорта Петр Глиньский сообщил, что Тимановская будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров Польши сразу после прилета в страну.