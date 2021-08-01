Легкоатлетку из Белоруссии решили насильно отправить домой из Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, принимающую участие на Играх в Токио-2020, отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием, сообщает в воскресенье, 1 августа, Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», — приводит БелТА текст сообщения НОКа в своем Telegram-канале.

Сама Тимановская в своем Instagram назвала данную информацию «враньем».

Ранее легкоатлетка сообщила, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как спортсменка бегает только короткие дистанции.

«Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м и готова ли я», — написала она, добавив, что готова попробовать себя в новой дистанции.

31 июля четырехкратная американская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в финале вольных упражнений.

27 июля Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале и покинула площадку под присмотром тренера. Спортсменка вернулась к команде с перевязанной ногой.

В свою очередь, CNN сообщала, что лидер женской сборной США Байлз могла отказаться от участия в финале соревнований в командном многоборье из-за стресса. Отмечалось, что 24-летняя спортсменка, предположительно, не совладала с нервами перед финалом с россиянками, из-за чего приняла решение не участвовать далее в соревновании.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.