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Американская гимнастка Байлз выбыла из командного многоборья на ОИ

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Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снялась с участия в командном многоборье из-за травмы. Об этом 27 июля сообщил CNN.

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Спортсменка не участвует в финальных выступлениях женской сборной по гимнастике во вторник вечером, рассказали телеканалу в Олимпийском и Паралимпийском комитете США.

Отмечается, что Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале командного многоборья.

Байлз покинула площадку под присмотром тренера и вернулась к команде с жестко перевязанной ногой. Вместо нее на брусьях разминается Джордан Чилис.

Ранее сообщалось, что российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачет на Олимпийских играх. Спортсмены досрочно обеспечили себе первое место на Играх. Максим Храмцов, победив иорданца Салеха аль-Шарабати в весовой категория до 80 кг, завоевал золотую медаль.

Татьяна Минина стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг. 24 июля Михаил Артамонов завоевал бронзу на ОИ в весе до 58 кг и принес России вторую олимпийскую медаль, пишет «Спорт Экспресс».

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