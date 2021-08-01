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Гимнастка Байлз вновь снялась с упражнений в личном первенстве на Играх

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Четырехкратная американская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в финале вольных упражнений на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом в субботу, 31 июля, сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США.

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«Симона снялась с финала вольных упражнений и примет решение по участию в финале на бревне позже на этой неделе. В любом случае, мы все за тебя, Симона», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице американской организации в Twitter.

Ранее этим же днем, 31 июля, Байлз оказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

До этого спортсменка решила не принимать участия в командном и индивидуальном многоборьях.

27 июля Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале и покинула площадку под присмотром тренера. Спортсменка вернулась к команде с перевязанной ногой.

В свою очередь CNN сообщал, что лидер женской сборной США Байлз могла отказаться от участия в финале соревнований в командном многоборье из-за стресса. Отмечалось, что 24-летняя спортсменка, предположительно, не совладала с нервами перед финалом с россиянками, из-за чего приняла решение не участвовать далее в соревновании.

По неофициальной информации, спортсменка сейчас испытывает не физические, а психические проблемы. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Однако в Японии эти лекарства запрещены.

24-летняя спортсменка из США является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Кроме того, она — 19-кратная чемпионка мира.

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