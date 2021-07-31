Американская гимнастка Байлз снялась с еще двух финалов на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка, американская гимнастка Симона Байлз заявила, что не примет участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях на Олимпиаде в Токио. Об этом в субботу, 31 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Федерация спортивной гимнастики США позднее объявит будет ли Байлз соревноваться в вольных упражнениях и упражнениях на бревне.

Ранее Байлз уже отказалась от участия в командном и индивидуальном многоборьях.

27 июля Байлз неудачно исполнила опорный прыжок в финале и покинула площадку под присмотром тренера. Спортсменка вернулась к команде с перевязанной ногой.

В свою очередь CNN сообщал, что лидер женской сборной США Байлз могла отказаться от участия в финале соревнований в командном многоборье из-за стресса. Отмечалось, что 24-летняя спортсменка, предположительно, не совладала с нервами перед финалом с россиянками, из-за чего приняла решение не участвовать далее в соревновании.

По неофициальной информации, спортсменка сейчас испытывает не физические, а психические проблемы. У спортсменки давно диагностирован синдром дефицита внимания и есть терапевтическое исключение на препараты, нейтрализующие болезненное состояние. Однако в Японии эти лекарства запрещены.

24-летняя спортсменка из США является четырехкратной олимпийской чемпионкой, на Играх в Рио-де-Жанейро она стала лучшей в вольных упражнениях, опорном прыжке, многоборье и командном многоборье, а также завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне. Кроме того, она — 19-кратная чемпионка мира.