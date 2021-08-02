Муж Тимановской уехал из Белоруссии на Украину после инцидента на Олимпиаде

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич уехал из республики вместе с ребенком после инцидента с попыткой депортации его супруги на Олимпиаде в Токио, пишет 2 августа «Спорт-Экспресс».

«Всё верно, я действительно покинул Белоруссию. Куда? В Киев, но подробной информации не предоставлю», — сказал Зданевич.

Ранее в этот же день стало известно, что Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину.

В конце июля спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в Национальном олимпийском комитете Белоруссии указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако легкоатлетка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спорстменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь.

1 августа МОК сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. Там также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.