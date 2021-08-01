В МОК рассказали о ситуации с белорусской легкоатлеткой

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель Международного олимпийского комитета. Об этом говорится в Twitter МОК 1 августа.

«Сегодня вечером МОК и оргкомитет Токио-2020 напрямую поговорили с Кристиной Тимановской. Она с официальными лицами в аэропорту Ханэда, и в настоящее время ее сопровождает сотрудник оргкомитета Токио-2020. Она сказала нам, что чувствует себя в безопасности», — говорится в сообщении.

В МОК также сообщили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с Кристиной Тимановской и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, сказав, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК. СМИ сообщили о том, что Тимановскую перевозят в безопасное место.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.