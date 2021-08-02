Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской

Польша начала процесс предоставления убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, отказавшейся возвращаться на родину. Об этом сообщается 2 августа.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила, что посольство республики запросило у Токио информацию о спортсменке, сама девушка в дипмиссию не обращалась.

Ранее в этот день госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявили, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской. Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в свою очередь, сообщил о том, что страна готова принять белорусскую спортсменку и обеспечить ей продолжение карьеры.

Накануне в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

Ранее спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

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