Польша выразила готовность принять белорусскую спортсменку Тимановскую

Польша готова принять белорусскую спортсменку Тимановскую, отказавшуюся от возвращения на Родину, а также обеспечить ей продолжение карьеры. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

«Мы еще вчера отреагировали на эту ситуацию, когда получили информацию. Мы обратились к представителям госпожи Тимановской, и мы находимся с ними в контакте. В интересах этого дела мы не можем пока представить больше подробностей кроме того, что Польша готова к тому, чтобы принять у нас госпожу Тимановскую, обеспечить ей защиту и продолжение спортивной карьеры», — заявил Яблоньский в эфире Польского радио.

При этом представитель МИД Польши отметил, что одним из вариантов решения вопроса является предоставление Тимановской убежища в Польше.

Ранее в этот день госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявили, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища спортсменке Кристине Тимановской.

Накануне в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

1 августа Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОКе также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.