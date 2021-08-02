ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища Тимановской
Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Тимановской, отказавшейся возвращаться на Родину. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
«Мы с нашими европейскими партнерами изучим, можем ли мы предоставить ей в ближайшие недели или дни политическое убежище», — заявил Бон в эфире радиостанции RFI.
Накануне в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.
Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.
1 августа Международный олимпийский комитет сообщил, что Тимановская находится в безопасности, ее сопровождает представитель организации. В МОК также заявили о продолжении совместных с оргкомитетом Токио-2020 переговоров с белорусской легкоатлеткой и официальными лицами, чтобы определить следующие шаги в ближайшие дни.
Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.