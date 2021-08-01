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Белорусская легкоатлетка Тимановская попросила помощи МОКа

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой оказать ей помощь.

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Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Сама спортсменка назвала данную информацию «враньем».

Легкоатлетка утверждает, что на нее оказывается давление. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские.

«Пока они решают, что делать. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой», — рассказала она в беседе с Euroradio.

При этом, как сообщили корреспонденту ТАСС на стойке регистрации авиакомпании Turkish Airlines, Тимановская регистрацию на рейс Токио–Стамбул не проходила.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.

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