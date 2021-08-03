Тимановская назвала неожиданностью политический скандал из-за ситуации на ОИ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская во вторник, 3 августа, заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Олимпийских играх (ОИ) в Токио обернется «политическим скандалом».

По ее словам, она просто высказалась о халатности главных тренеров, которые принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами.

«Я не понимаю, как они могут делать заявку и ставить в эстафету других людей, которые абсолютно не имели никакого отношения к квалификации в эту эстафету. И я не представляла, что это дело может дойти до таких оборотов и обернуться таким политическим скандалом», — отметила Тимановская, отвечая на вопросы в прямом эфире на сайте немецкого таблоида Bild.

При этом ранее в этот день бегунья призвала провести расследование в связи с ее отстранением от участия в Олимпиаде и ввести санкции против тренера.

В конце июля стало известно, что спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако, как сообщила сама Тимановская, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь. 3 августа стало известно, что МОК начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении легкоатлетки.

Кроме того, международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской.

Вместе с этим накануне Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность со спортсменкой. Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии с ребенком.