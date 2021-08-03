Прямой эфир
Экономика
ЦБ поддержал продажу пластмасс на бирже
Спорт
Российские волейболисты вышли в полуфинал Олимпиады
Общество
В Брянской области восстановлено электроснабжение после непогоды
Общество
Депутаты предложили увеличить сумму социального налогового вычета
Общество
Роскомнадзор готов ограничить доступ к DeviantArt с 3 августа
Мир
58% американцев не доверяют комитету по расследованию штурма Капитолия
Общество
Приставы закрыли границы для 5 млн российских должников
Культура
Amazon опубликовал первый кадр из сериала по «Властелину колец»
Экономика
МВФ выделил $650 млрд на восстановление экономики из-за пандемии
Сюжет:

Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Соответствующее заявление движение опубликовало 2 августа в своем Twitter.

Неспортивное обсуждение: что происходит с бегуньей Тимановской
Белорусская легкоатлетка просит политическое убежище, хотя изначально ее возмутило включение в непрофильную эстафету

«Global Athlete призывает Международный олимпийский комитет незамедлительно приостановить работу Белорусского национального олимпийского комитета и позволить белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Предполагаемое похищение белорусской олимпийской спортсменки Кристины Тимановской по инициативе белорусского НОК — это еще один пример вызывающего тревогу жесткого обращения со спортсменами в Белоруссии», — говорится в тексте

В Global Athlete считают, что МОК в ряде случаев не справился со своей задачей обеспечить защиту спортсменов и их прав.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив в своем Instagram, что ее заявили на эстафету 4х400 м, хотя девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в НОК Белоруссии заявили, что Тимановскую отправляют домой из-за ее эмоционально-психологического состояния.

В свою очередь, легкоатлетка назвала эту информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, сообщив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь, а также попросила политического убежища в Европе.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность спортсменке.

В тот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии по отстранению ее от участия в Олимпиаде в Токио, так как бегунья не сумела доказать свою правоту. Уточнялось, что легкоатлетка подала соответствующую срочную заявку в день отстранения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021