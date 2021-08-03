Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии

Международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии из-за ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Соответствующее заявление движение опубликовало 2 августа в своем Twitter.

«Global Athlete призывает Международный олимпийский комитет незамедлительно приостановить работу Белорусского национального олимпийского комитета и позволить белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Предполагаемое похищение белорусской олимпийской спортсменки Кристины Тимановской по инициативе белорусского НОК — это еще один пример вызывающего тревогу жесткого обращения со спортсменами в Белоруссии», — говорится в тексте

В Global Athlete считают, что МОК в ряде случаев не справился со своей задачей обеспечить защиту спортсменов и их прав.

В конце июля Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив в своем Instagram, что ее заявили на эстафету 4х400 м, хотя девушка бегает только короткие дистанции.

После этого в НОК Белоруссии заявили, что Тимановскую отправляют домой из-за ее эмоционально-психологического состояния.

В свою очередь, легкоатлетка назвала эту информацию враньем. По словам Тимановской, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, сообщив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь, а также попросила политического убежища в Европе.

2 августа Польша начала процесс предоставления убежища Тимановской, она уже получила польскую гуманитарную визу. Евросоюз поддержал действия Варшавы и выразил солидарность спортсменке.

В тот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии по отстранению ее от участия в Олимпиаде в Токио, так как бегунья не сумела доказать свою правоту. Уточнялось, что легкоатлетка подала соответствующую срочную заявку в день отстранения.