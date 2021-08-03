Премьер Польши провел разговор с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поговорил с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. По его словам, в ближайшие дни она вылетит в Варшаву. Об этом во вторник, 3 августа, политик сообщил в Twitter.

«Я поговорил со смелой Кристиной Тимановской. Я заверил ее, что она может рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны Польши. В ближайшие дни она полетит в Варшаву, где сможет беспрепятственно развиваться», — заявил Моравецкий.

Если Тимановская пожелает, то сможет получить в стране дальнейшую помощь, добавил премьер Польши.

Ранее в этот день Тимановская заявила, что никогда не вмешивалась в политику и не ожидала, что ситуация на Играх обернется «политическим скандалом». По ее словам, она просто высказалась о халатности главных тренеров, которые принимают решения по поводу эстафетной команды, не советуясь с другими спортсменами.

В конце июля стало известно, что спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. По словам девушки, она бегает только короткие дистанции.

В ответ на критику со стороны Тимановской в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии указали, что бегунью отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Однако, как сообщила сама Тимановская, ее без объяснения причин доставили в аэропорт, заявив, что она летит домой. Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой оказать ей помощь. 3 августа стало известно, что МОК начнет собственное расследование о действиях Белоруссии в отношении легкоатлетки.

Кроме того, международное сообщество спортсменов Global Athlete призвало МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской.

Муж спортсменки Арсений Зданевич уехал из Белоруссии с ребенком.