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На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей
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Аксенов заявил об отсутствии угрозы водоснабжению Крыма

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Бесперебойное водоснабжение жителей Крыма гарантировано благодаря тому, что водохранилища полуострова практически заполнены после июньских ливней. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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«У нас ЧС был, к сожалению, затопило Ялту, Керчь, Бахчисарайский и Ленинский районы, но благодаря этому у нас водохранилища на сегодняшний день практически полностью заполнены. Симферополь — 33 млн объем воды, в Ялте — 34 млн кубометров в водохранилищах. Практически гарантировано бесперебойное водоснабжения при выполнении всех резервных мероприятий», — заявил журналистам Аксенов.

Он добавил, что в регионе продолжается бурение скважин, разведка и запуск в эксплуатацию Бештерек-Зуйского водозабора, который призван решить проблему нехватки воды.

«Всё в процессе. Можно сказать, что Крыму по отсутствию воды ничего не угрожает. Все мероприятия, направленные на это, будут реализованы в срок», — заключил глава Республики Крым.

Ранее в этот день премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, правительство выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму.

В тот же день стало известно, что первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для нужд Республики Крым. До сентябре будет вестись анализ качества воды.

22 июля Россия обратились в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова.

Одним из многих пунктов также была обозначена политика дискриминации русскоговорящего населения, прежде всего в сферах среднего и высшего образования и системы обслуживания потребителей.

Ранее, 18 июля, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что организаторов водной блокады полуострова Крым привлекут к уголовной ответственности.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения в рамках комплексного плана по обеспечению Крыма надежным водоснабжением.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В настоящее время жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Президент России Владимир Путин заверил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена и экономить на этом власти не будут.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.

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