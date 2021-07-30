Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для Крыма. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние», — сказал он журналистам.

Он отметил, что запасов воды Крыму хватит минимум на два года, при этом все данные по качеству воды из Азовского моря будут получены к концу сентября.

Бурение скважин на дне Азовского моря производится для подачи пресной воды в Крым. Там в 2019 и 2020 годах из-за маловодья ощущалась нехватка водоснабжения.

В мае Хуснуллин заявлял, что благодаря мерам, принятым российским правительством по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

В декабре прошлого года замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев сравнил бурение скважин и установку опреснительных установок на полуострове по возможности удовлетворить потребность местных жителей в пресной воде. По его данным, при бурении скважин используются недра, которыми располагает республика и это менее трудоемкий процесс, нежели установка опреснителей.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

В свою очередь, правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению полуострова водой. Так, почти 50 млрд рублей были направлены на модернизацию системы водоснабжения, в том числе разработку новых источников воды, объектов водоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт инфраструктуры.