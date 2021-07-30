Прямой эфир
Спорт
Российский боксер Замковой вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Общество
Попова призвала ускорить вакцинацию от коронавируса в России
Общество
Проверки соблюдения масочного режима в транспорте Москвы продолжатся
Общество
Власти Москвы выделили 5 млрд рублей на поддержу малого и среднего бизнеса
Общество
Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем
Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в Московском регионе
Спорт
Российский дзюдоист Башаев завоевал бронзовую медаль на ОИ

Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для Крыма. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Разлей вода: в Крыму строят опреснители и роют скважины
Пополнить хранилища за счет снежной зимы не удалось

«Сегодня нам доложили, что с Азовского моря первую партию воды добыли. Сейчас ее проверяют на состояние», — сказал он журналистам.

Он отметил, что запасов воды Крыму хватит минимум на два года, при этом все данные по качеству воды из Азовского моря будут получены к концу сентября.

Бурение скважин на дне Азовского моря производится для подачи пресной воды в Крым. Там в 2019 и 2020 годах из-за маловодья ощущалась нехватка водоснабжения.

В мае Хуснуллин заявлял, что благодаря мерам, принятым российским правительством по части водоснабжения Крыма, полуостров обеспечен водой на текущий и ближайшие годы.

В декабре прошлого года замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев сравнил бурение скважин и установку опреснительных установок на полуострове по возможности удовлетворить потребность местных жителей в пресной воде. По его данным, при бурении скважин используются недра, которыми располагает республика и это менее трудоемкий процесс, нежели установка опреснителей.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году власти страны приняли решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

В свою очередь, правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению полуострова водой. Так, почти 50 млрд рублей были направлены на модернизацию системы водоснабжения, в том числе разработку новых источников воды, объектов водоснабжения, строительство гидротехнических сооружений, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021