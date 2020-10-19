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Правительство выделит 50 млрд рублей на развитие водоснабжения Крыма

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Крым получит около 50 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть будет выделена из федерального бюджета. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 19 октября.

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Он напомнил, что российский президент поручил правительству решить вопрос с водообеспечением полуострова. Мишустин подчеркнул, что это важная тема для людей и развития региона. По его словам, в Крыму необходимо сформировать современную систему водоснабжения, чтобы его жители и экономика «больше не испытывали эти проблемы, не опасались возможных отключений».

Мишустин добавил, что кабмин подготовил комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя, в котором предусмотрено 14 мероприятий. Среди ни — разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

«Ранее мы уже выделили почти 6 млрд рублей на строительство новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин. Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть — из федерального бюджета», — приводит «РИА Новости» слова премьера.

По его словам, мера позволит дополнительно подать воду в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей.

Главные реки Крыма пересохли или обмелели из-за продолжительной засухи. Приток воды в основные водохранилища региона в сентябре или отсутствовал, или был незначительным.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Отмечалось, что 29 населенных пунктов перешли на почасовую подачу и подвоз воды.

МИД Украины заявил, что восстановит водоснабжение полуострова только после его «деоккупации».

В свою очередь официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение жителей полуострова питьевой водой должны отвечать как Киев, так и Москва.

Проблема с водоснабжением на полуострове началась в 2014 году, когда Киев в одностороннем порядке перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей региона. Сейчас крымчане получают воду из местных источников.

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