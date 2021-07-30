На ремонт водоводов в Крыму выделят 2 млрд рублей

Правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на ремонт водоводов в Крыму. Об этом 30 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В ускоренном порядке продолжатся работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму. На реконструкцию и капитальный ремонт водоводов выделим свыше 2 млрд рублей», — заявил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьер-министра страны, такая мера позволит в короткие сроки «обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Республики Крым».

Ранее в этот день стало известно, что первую партию воды добыли из источников под Азовским морем для Крыма.

До этого, 8 июля, вице-премьер Марат Хуснулин заявил, что все водохранилища Крыма наполнились водой после подтопления, запасов в них хватит на два года.

24 июня глава республики Сергей Аксенов заявил, что ситуация с запасами воды в регионе нормализуется, полуостров постепенно возвращается к привычным режимам водоснабжения.

В Крыму в 2019 и 2020 годах из-за маловодья ощущалась нехватка водоснабжения. В Алуште, Симферополе, Ялте и других населенных пунктах были введены графики подачи воды. Проблемы наблюдались и в Севастополе.

Украина обеспечивала Крым водными ресурсами на 85%, однако после воссоединения республики с Россией в 2014 году Киев принял решение полностью перекрыть подачу воды по идущему от Днепра Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Но до сих пор Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта навсегда закрыт.