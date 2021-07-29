Байден угостил Тихановскую печеньем

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала в четверг, 29 июля, о том, что американский лидер Джо Байден накормил ее печеньем.

По ее словам, на встречу с президентом США ушло «минут 10».

«Вы знаете, мы уже попрощались, он [Байден] ушел, я уже начала общаться с [конгрессменом США Крисом Смитом], и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенья из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас есть замечательные печеньки, подкрепитесь». Говорю: «Ну вы как знали, что у меня не было завтрака», — рассказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также сообщила, что призвала Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Вместе с тем она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером.

О встрече с Тихановской Байден сообщил ранее в этот день, переговоры состоялись утром 28 июля. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».

До этого, 25 июля, газета The Wall Street Journal рассказала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии по итогам встречи с Тихановской. Речь идет о нефтяном и калийном секторах экономики республики.

Однако на следующий день после переговоров с представителями американской администрации Тихановская заявила, что не получила от Вашингтона обещания ввести секторальные санкции против Минска.

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

Меры против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали.