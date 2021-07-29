Прямой эфир
Общество
Народный артист России Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусом
Мир
Belavia возобновит регулярное авиасообщение с Сочи и Краснодаром
Интернет
Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян
Армия
Шойгу поставил задачу сократить сроки постановки на воинский учет
Общество
В России за стуки выявлено 23 270 случаев коронавируса
Мир
Захарова пошутила над словами Тихановской о печенье от Байдена
Спорт
Оргкомитет Олимпиады начал расследование по делу журналиста и Медведева
Мир
Угроза цунами в Тихом океане после землетрясения вблизи Аляски снята
Сюжет:

Байден угостил Тихановскую печеньем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала в четверг, 29 июля, о том, что американский лидер Джо Байден накормил ее печеньем.

По ее словам, на встречу с президентом США ушло «минут 10».

Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской
Общение с представителями оппозиции — часть европейской внешней политики, отмечают эксперты

«Вы знаете, мы уже попрощались, он [Байден] ушел, я уже начала общаться с [конгрессменом США Крисом Смитом], и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне кипу печенья из Белого дома. Говорит: «Светлана, у нас есть замечательные печеньки, подкрепитесь». Говорю: «Ну вы как знали, что у меня не было завтрака», — рассказала Тихановская.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии также сообщила, что призвала Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Вместе с тем она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером.

О встрече с Тихановской Байден сообщил ранее в этот день, переговоры состоялись утром 28 июля. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».

До этого, 25 июля, газета The Wall Street Journal рассказала, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии по итогам встречи с Тихановской. Речь идет о нефтяном и калийном секторах экономики республики.

Однако на следующий день после переговоров с представителями американской администрации Тихановская заявила, что не получила от Вашингтона обещания ввести секторальные санкции против Минска.

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

Меры против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021