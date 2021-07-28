Тихановская попросила Байдена помочь Белоруссии «перейти к демократии»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала президента США Джо Байдена помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Об этом в среду, 28 июля, она написала в своем Telegram-канале.

«Как политик, я рада этой встрече. Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой», — говорится в сообщении.

Экс-кандидат считает, что «решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем, а все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий».

Также Тихановская отметила, что белорусская революция не связана с геополитикой.

«Это демократический выбор белорусов, и моральный долг США — поддержать нас», — дополнила она.

Кроме того, она добавила, что кризис в Белоруссии должен быть включен в международную повестку дня в ООН и ОБСЕ, а «все виновные должны быть привлечены к ответственности в международных судах».

О встрече с Тихановской Байден сообщил ранее в этот день, переговоры состоялись утром 28 июля. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».

25 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Белоруссии по итогам встречи с Тихановской. Речь идет о нефтяном и калийном секторах экономики республики.

Однако на следующий день после переговоров с представителями американской администрации Тихановская заявила, что не получила от Вашингтона обещания ввести секторальные санкции против Минска.

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

Меры против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали.