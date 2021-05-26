Во Франции отметили независимое решение Белоруссии в посадке самолета

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил в среду, 26 мая, что власти Белоруссии приняли решение о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске независимо от Москвы.

«Нельзя быть уверенным до конца. Я полагаю, что инициатива была проявлена самостоятельно. Но я также считаю, что отсутствие реакции со стороны России может считаться как поддержка», — заявил он в эфире телеканала France 2.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Оно впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки воздушного судна. Кроме того, также была задержана россиянка Софья Сапега, арест которой 25 мая продлили на два месяца в связи с подозрениями в причастности к преступлениям.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день заявила о получении разрешения на встречу российского консула с девушкой.

В связи с данным инцидентом страны Запада раскритиковали Минск. Так, Евросоюз принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в страны ЕС, европейским авиаперевозчикам рекомендовано облетать Белоруссию. После этого заявления многие авиакомпании, в число которых входят Austrian Airlines, Finnair и LOT приняли решение приостановить полеты в воздушном пространстве республики.

При этом 24 мая глава МИД Великобритании Доминик Рааб не исключил, что Москва может быть причастна к инциденту с посадкой лайнера в Минске. Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подобные заявления со стороны Лондона являются проявлением оголтелой русофобии.