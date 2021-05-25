В МИДе прокомментировали идею об увеличении численности ВС Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 25 мая, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности Вооруженных сил страны, заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.
«Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев», — написала она на своей странице в Facebook.
Ранее в этот день стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности Вооруженных сил страны.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он отметил, что только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.
18 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе призвал страны –— члены альянса усилить присутствие в Черноморском регионе.
7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.
В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении комиссии по стратегическому партнерству.
21 апреля стало известно, что Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации.