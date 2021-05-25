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В МИДе прокомментировали идею об увеличении численности ВС Украины

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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 25 мая, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности Вооруженных сил страны, заявила, что таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим.

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«Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день стало известно, что Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности Вооруженных сил страны.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Он отметил, что только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО, а украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях Defender Europe 2021.

18 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в рамках визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе призвал страны –— члены альянса усилить присутствие в Черноморском регионе.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО и что Киев может рассчитывать на поставки летального оружия.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что в ходе своих переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном он обозначил просьбу о расширении тренировочной миссии для Вооруженных сил страны. Представители двух государств также достигли соглашения о проведении комиссии по стратегическому партнерству.

21 апреля стало известно, что Зеленский подписал закон, позволяющий призвать резервистов на службу за сутки без объявления мобилизации.

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