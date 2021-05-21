Минздрав указал на добровольный характер вакцинации от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в пятницу, 21 мая, выразил уверенность, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. По его словам, такой позиции твердо придерживаются в Минздраве страны.

«Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом», — сказал он на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾».

Он отметил, что на сегодняшний день россиянам доступна вакцинация от инфекции в самые короткие сроки и страна максимально готова к сотрудничеству в области распространения вакцин от коронавируса.

«Россия готова к максимально широкому сотрудничеству в области распространения вакцин, обеспечения приверженности к иммунизации и скорейшей победе над COVID-19», — подчеркнул Глаголев.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Он подчеркнул, что добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

19 мая зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что теоретически вакцинация может быть обязательной в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения. Однако он уточнил, что власти «исходят из добровольности прививок». В Кремле, в свою очередь, в этот же день отметили, что не прорабатывают в настоящее время вопрос по изменению законодательства для того, чтобы сделать прививку от COVID-19 в России обязательной.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве подтверждения этого мнения глава ведомства привела события 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошло 60% населения.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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