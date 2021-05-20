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Правительство направит 26 млрд рублей на вакцинацию от COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей.

Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены.

«У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрено для этого необходимое дополнительное финансирование, в текущем году направим свыше 26 млрд рублей», — заявил он на заседании правительства в четверг, 20 мая.

Добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета, подчеркнул Мишустин. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Мишустин отметил, что производителям вакцины будет предоставлено право на заявительный порядок возмещения налога на добавленную стоимость с января текущего года. Это поможет сократить срок его возврата с двух месяцев до 12 дней. Данная мера поддержки позволит сохранить объемы производства, уверен премьер.

Ранее, 18 мая, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что для победы над коронавирусом привиться должно не менее 60% взрослого населения страны. Добиться таких показателей, как считает Попова, удастся до осени.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции стартовала в России 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

В настоящее время в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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