Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямого разговора с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта в Донбассе паралелльно с переговорами в режиме «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия и Франция).

«Почему не остановился нормандский формат? Потому что другой площадки нет. И я выступаю действительно за параллельный прямой разговор с президентом Российской Федерации», — сказал Зеленский на пресс-конференции 20 мая.

Ранее в этот день Зеленский заявил о начале контактов с представителями президента России по встрече глав двух государств. Помимо этого, он рассказал о планах властей страны представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе.

20 апреля украинский лидер предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. В ответ президент России отметил, что обсуждать вопрос урегулирования в Донбассе украинским властям следует со стороной конфликта — представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. При этом, если Зеленский желает обсудить вопрос восстановления отношений Москвы и Киева, то его готовы принять в Москве в любое время, подчеркнул Путин.

28 апреля Зеленский сообщил, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с Путиным. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал официального предложения о встрече президентов в Ватикане. Представитель Кремля отметил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.