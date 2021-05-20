Зеленский заявил о начале контактов по встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, заявил о начале контактов с представителями российского лидера Владимира Путина о встрече глав двух государств.

«Начат, скажу вам так, откровенно, начат разговор между офисом президента Украины и РФ [об организации такой встречи]», — сказал он в ходе пресс-конференции по случаю второй годовщины вступления в должность президента.

20 апреля украинский лидер предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. Зеленский уточнил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Российский лидер спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Путин указал, что для развития российско-украинских отношений РФ готова принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время.

28 апреля Зеленский сообщил, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что место встречи президентов должно вызывать доверие у обеих сторон.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал официального предложения о встрече президентов в Ватикане. Вместе с тем он заявил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой. Представитель Кремля уточнил, что Россия не является участником этого конфликта, однако искать точки соприкосновения в этой ситуации всё равно нужно.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.