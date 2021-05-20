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Зеленский предложил провести референдум по решению ситуации в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах властей страны представить на рассмотрение общества референдум по разрешению ситуации в Донбассе. Об этом украинский лидер заявил в четверг, 20 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве.

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«Относительно государственного референдума, я считаю на сегодня, что это должен быть самый главный вопрос, который у нас сегодня есть, — я считаю, что это ситуация в Донбассе», — сказал политик. По его словам, референдум по ситуации на юго-востоке Украины населению представят «через некоторое время».

«Это один, может быть, из планов, если не сработает другой», — подчеркнул Зеленский.

«Далее несколько направлений. Будем идти дальше по нормандскому формату», — добавил он. По словам Зеленского, он ощущает поддержку лидеров ФРГ и Франции, но она «могла быть больше», пишет «Страна.ua».

Как он напомнил, в среду был открыт КПВВ в Луганской области, но в самопровозглашенной Луганской Народной Республики этого не подтвердили.

Ранее в четверг Зеленский заявил о начале контактов с представителями российского лидера Владимира Путина о встрече глав двух государств. 20 апреля он предложил встретиться с Путиным «в любой точке» Донбасса. Зеленский уточнил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

28 апреля Зеленский сообщил, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с Путиным. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не получал официального предложения о встрече президентов в Ватикане. Представитель Кремля отметил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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