Курц призвал к скорейшему допуску вакцины «Спутник V» на рынок ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на европейский рынок при условии ее безопасности.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше», — сказал он в эфире телеканала Oe-24 17 марта.

Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе ухудшается. Причиной такой ситуации она назвала замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза — в этом она обвинила британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca.

За последние несколько дней вакцинацию данным препаратом приостановили в Германии, Италии, Дании, Норвегии, Латвии, Исландии, Франции, Португалии, Испании, Индонезии, Словении и ряде других стран. Власти указанных стран приняли это решение, руководствуясь мерами предосторожности после сообщений о побочных эффектах у пациентов после прививки AstraZeneca.

В то же время некоторые соратники фон дер Ляйен считают российскую вакцину «Спутник V» действительным кандидатом на ее применение в ЕС. По словам члена ЕК Тьерри Бретона, нет оснований сомневаться в эффективности этого препарата.

15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с рядом европейских компаний о производстве «Спутника V», однако в ЕС информацию о готовности закупать препарат официально не подтвердили.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Согласно информации, опубликованной медицинским журналом The Lancet, по итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.