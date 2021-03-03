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В Китае назвали недопустимым вмешательство стран Запада в дела России

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Вмешательство Европы и США во внутренние дела России в связи с делом блогера Алексея Навального является недопустимым. Об этом 3 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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Вэньбинь отметил, что странам Запада и РФ лучше устранить все разногласия с помощью переговоров, а не угрозами введения новых санкций.

«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — цитирует «РИА Новости» слова официального представителя МИД КНР.

Министерство торговли США 2 марта опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Среди организаций из РФ в списке 27-й научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Интерлаб», «Фемтеко», «Лабинвест», «Интертек Инструментс», «Аналит Продактс», Rau Farm («Рау Фарм»), Pharmcontract («Фармконтракт»), «Регионснаб».

Решение о введении санкции также принял и Евросоюз. Поводом для таких мер со стороны стран Запада стал обвинительный приговор в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

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