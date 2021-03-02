ЕС ввел новые антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным

Евросоюз вводит санкции в отношении должностных лиц России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом сообщило во вторник, 2 марта, агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

«ЕС вводит санкции против российских должностных лиц, связанных с заключением в тюрьму Навального», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

По сведениям источников, соответствующий нормативный акт уже принят, в ближайшее время он будет опубликован в Официальном журнале ЕС.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что послы 27 стран-членов ЕС согласовали антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Навального.

Как уточнялось, ограничения впервые примут в рамках нового глобального режима санкций альянса за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в конце 2020 года и до настоящего времени не применялся.

В ответ на эту информацию замглавы МИД России Александр Грушко пообещал, что Москва ответит на новые санкции стран Евросоюза. Он отмечал, что одобрение санкций Брюсселем по делу блогера не стало для российской стороны сюрпризом.

Решение о санкциях Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

Москва сообщила 22 февраля, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов 24 февраля со своей стороны отметил, что Россия ответит на новые санкции ЕС, и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной.