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МИД пообещал ответ Москвы на санкции ЕС по делу Навального

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Москва отреагирует на новые санкции стран Евросоюза по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко в понедельник, 1 марта.

«Реакция будет с нашей стороны», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Грушко добавил, что одобрение санкций Брюсселем по делу блогера не стало для Москвы сюрпризом. Но такие действия, по его словам, разрушают двусторонние отношения.

Замминистра назвал рестрикции «тупиковым и неправовым путем».

Новость дополняется.

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