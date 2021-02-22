Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Боррель заявил об отсутствии юридических оснований для санкций против российских бизнесменов
Мир
Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном
Культура
Музыкальный дуэт Daft Punk объявил о распаде
Мир
США ввели новые санкции против трубоукладчика «Северного потока – 2»
Мир
Грузинский парламент утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
ЕС и США договорились координировать меры по противодействию России и Китаю
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Наука
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников

МИД выразил разочарование из-за планов ЕС расширить санкции в отношении РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в понедельник, 22 февраля.

Подсудимый, перестаньте: что последует за призывом ЕСПЧ освободить Навального
В Москве отказались выполнять это постановление, назвав его элементом давления

В ведомстве подчеркнули, что Москва сожалеет, что во внешнеполитическом арсенале ЕС укрепились такие нелегитимные инструменты, как ультиматумы, санкции и давление.

«Вызывает разочарование принятое Советом EC по иностранным делам 22 февраля сего года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — говорится в заявлении.

В МИДе отметили, что в Брюсселе, вопреки логике, сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры.

«Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

Как ранее в феврале заявил глава МИД России, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». За день до этого агентство Bloomberg писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с Навальным.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021