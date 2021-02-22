МИД выразил разочарование из-за планов ЕС расширить санкции в отношении РФ

Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в понедельник, 22 февраля.

В ведомстве подчеркнули, что Москва сожалеет, что во внешнеполитическом арсенале ЕС укрепились такие нелегитимные инструменты, как ультиматумы, санкции и давление.

«Вызывает разочарование принятое Советом EC по иностранным делам 22 февраля сего года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — говорится в заявлении.

В МИДе отметили, что в Брюсселе, вопреки логике, сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры.

«Повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального.

Как ранее в феврале заявил глава МИД России, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». За день до этого агентство Bloomberg писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с Навальным.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.