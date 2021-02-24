Постпред России допустил ассиметричный ответ на санкции Евросоюза

Москва ответит на новые санкции Евросоюза (ЕС) и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной, заявил в среду, 24 февраля, постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию <...> Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение ЕС о расширении персональных санкций в отношении граждан России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — цирк и заранее разыгранная история.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Навального.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока, которые суд счел доказанными. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения блогера, так как, по данным ведомства, это станет грубым вмешательством в работу российских судов.