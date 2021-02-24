Захарова назвала цирком решение ЕС о расширении санкций из-за Навального

Решение Евросоюза о расширении персональных санкций в отношении граждан России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — это цирк и заранее разыгранная история, заявила в среду, 24 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Как напомнила дипломат, решение о санкциях в отношении России было оформлено по итогам визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву. По ее мнению, это нелогично.

«Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании», — объяснила представитель МИДа. По ее словам, это унижает в первую очередь Евросоюз.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Навального.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока, которые суд счел доказанными. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения блогера, так как, по данным ведомства, это станет грубым вмешательством в работу российских судов.