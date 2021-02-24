Прямой эфир
Экономика
В Масложировом союзе заявили об отсутствии планов продлевать соглашения по ценам
Наука
Космонавты, предположительно, обнаружили вторую трещину на МКС
Авто
Россияне пожаловались на высокие цены на топливо
Общество
«Роскачество» предупредило россиян о представляющихся полицейскими мошенниках
Мир
Лавров заявил о дискриминации русскоязычных в Прибалтике и на Украине
Мир
В Генштабе Украины заявили о приоритетности реформ по стандартам НАТО
Общество
Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете
Экономика
Новак заявил об ожидании удвоения рынка СПГ к 2050 году
Интернет
Кук назвал 2020-й лучшим годом инноваций для Apple

Захарова назвала цирком решение ЕС о расширении санкций из-за Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Евросоюза о расширении персональных санкций в отношении граждан России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным — это цирк и заранее разыгранная история, заявила в среду, 24 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале».

Не выходя за личности: кого и как коснутся новые санкции ЕС
Евросоюз задействовал в отношении России самый мягкий вариант ограничений, считают эксперты

Как напомнила дипломат, решение о санкциях в отношении России было оформлено по итогам визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву. По ее мнению, это нелогично.

«Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании», — объяснила представитель МИДа. По ее словам, это унижает в первую очередь Евросоюз.

22 февраля МИД РФ заявил, что Совет ЕС принял решение о подготовке санкций против Москвы в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а затем под него произвольно подбирают кандидатуры, отметили в ведомстве.

На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Навального.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

Решение ЕС о санкциях принято в связи с обвинительным приговором в отношении Алексея Навального, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Фактически блогер пробудет в колонии 2 года 8 месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока, которые суд счел доказанными. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

ЕСПЧ 16 февраля в качестве обеспечительной меры попросил Москву освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда. Минюст России исключил возможность освобождения блогера, так как, по данным ведомства, это станет грубым вмешательством в работу российских судов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021