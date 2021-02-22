Не выходя за личности: кого и как коснутся новые санкции ЕС

Евросоюз одобрил новые санкции в отношении России по делу Алексея Навального. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, был задействован самый мягкий из возможных сценариев — ограничения коснутся конкретных представителей российской власти и реальных последствий для руководства РФ не повлекут. Тем временем Брюссель готовится к саммиту, на котором определится со своей дальнейшей стратегией в отношении Москвы. Вероятнее всего, подход Евросоюза к России будет декларативным, поскольку реальных действий против РФ он предпринять не может, считают эксперты.

Точечное действие

О том, что из-за ареста Алексея Навального Евросоюз введет новые санкции, заговорили еще в начале февраля — во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в ЕС расценили как неудачу и промах Брюсселя. Вернувшись из поездки, 7 февраля дипломат сообщил в своем блоге, что новые ограничения будут на повестке встречи министров иностранных дел. «В этой сфере у нас теперь есть новый инструмент, недавно утвержденный Общий режим санкций ЕС за нарушение прав человека», подчеркнул он.

22 февраля Совет министров иностранных дел ЕС одобрил обещанные Жозепом Боррелем санкции. По словам дипломата, ограничения будут введены в течение недели и коснутся «тех, кто ответственен за его (Навального. — «Известия») арест и осуждение». Конкретные имена в этот день ЕС не обнародовал, однако, как сообщило ранее со ссылкой на источники агентство Reuters, речь может идти о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генпрокуроре Игоре Краснове. Имена станут известны, когда Евросоюз примет ограничения и опубликует информацию в своем Официальном журнале.

Сам Алексей Навальный и его сторонники призывали ввести рестрикции в отношении «олигархов из ближайшего окружения [президента РФ] Владимира Путина». Однако, по словам Жозепа Борреля, юридических оснований для мер против российских бизнесменов у ЕС нет.

Накануне встречи эксперты говорили о трех возможных сценариях: санкции против чиновников; санкции против чиновников и бизнесменов; более сильные секторальные экономические санкции. Наиболее вероятным называли первый вариант — его министры и воплотили в жизнь.

— Основанием для санкций стало решение Совета ЕС о санкционном механизме за нарушение прав человека, — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — В данном случае притянуть бизнесменов к делу Навального нереально — можно сколько угодно говорить, что они приближены к государству, но к этой ситуации они отношения не имеют. Если бы их включили в черный список, то на следующий день они подали бы иски в Суд ЕС. Он нечасто удовлетворяет такие иски, но в этом случае юристы бы добились исключения из списков. Это был бы серьезный ущерб для репутации Совета ЕС, да и магнитуда санкций стала бы больше, поскольку со стороны России последовали бы соответствующие ответы.

К слову, на этом Совете речь шла про санкции не только в адрес РФ: министры расширили ограничения в отношении Венесуэлы, включив в черный список еще 19 человек, и пригрозили рестрикциями Мьянме, а точнее тем, кто «непосредственно несет ответственность за военный переворот» в этой стране. Также Жозеп Боррель анонсировал новые санкции против руководства Белоруссии.

Примечательно, что относительно РФ тональность и предложения стран-членов до встречи Совета едиными не были. Например, по данным СМИ, большинство членов шведского парламента предлагали, чтобы глава МИД Анн Линде потребовала от своих европейских коллег запретить строительство «Северного потока — 2». А вот министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, напротив, предостерег ЕС от чрезмерной реакции на ситуацию с Алексеем Навальным — по его словам, санкционный список должен быть хорошо продуман и не вызывать юридических нареканий. «Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим», подчеркнул он в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag.

Тем не менее, какими бы юридически продуманными ни были эти меры, у России нарекания вызывает сам факт их применения. Как заявил ранее в интервью «Известиям» постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, эти односторонние рестрикции «нелегитимны по определению».

— Какого-либо эффекта на политическую линию и конкретные действия России они не оказали и оказать не могут, — подчеркнул дипломат. — От этого наши отношения, конечно, не выигрывают, не выигрывают и интересы конкретных экономических операторов. <…> А вот проигрывают практически все — в том числе те компании в странах Евросоюза, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией.

На санкции уже отреагировали в МИД России. Решение министров иностранных дел ЕС «вызывает разочарование», поскольку принято «под надуманным предлогом», говорится в заявлении ведомства. На Смоленской площади уверены, что «упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность».

В повестку санкций вписался нарождающийся конфликт между Россией и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 17 февраля Страсбургский суд в ответ на обращение адвокатов Алексея Навального постановил, что российские власти должны немедленно освободить его из-под ареста. В Москве требование ЕСПЧ отвергли, назвав его «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства». 22 февраля Европейский суд подтвердил, что получил от России запрос это требование отменить.

Перед встречей Совета Жозеп Боррель охарактеризовал такую реакцию Москвы как «грубое нарушение ее международных обязательств» и сказал, что «министры проведут интенсивную дискуссию о том, как ЕС может на это ответить». Однако этим все и ограничилось.

К новой европейской стратегии

Нынешний Совет ЕС стал своего рода прелюдией к мартовскому саммиту Евросоюза, на котором лидеры объединения решат, как им дальше выстраивать отношения с Россией. У европейских столиц и Москвы взгляды на эти отношения принципиально различны.

Тот же Александер Шалленберг заявлял, что обращение российских властей с Алексеем Навальным бросает тень на их отношения с Евросоюзом и что обрывать контакты с Брюсселем — не в интересах Москвы. Россия же, напротив, заявила о своей готовности эти отношения разорвать — глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьев LIVE» допустил такую возможность в случае, если ЕС введет санкции, создающие риски для российской экономики. Позднее в интервью телеканалу РБК дипломат пояснил, что отношений между Москвой и Брюсселем больше нет.

— Когда я давал интервью Владимиру Соловьеву, на его вопрос, готовы ли мы к разрыву отношений с Евросоюзом, ответил утвердительно, потому что отношений не осталось уже, — отметил Сергей Лавров. — Как однажды высказывался бывший президент США Барак Обама — правда, про российскую экономику — отношения разорваны в клочья.

После нынешнего Совета ЕС Жозеп Боррель обозначил общие контуры новой европейской стратегии. По его словам, Брюссель будет рассматривать Россию как соседа, который действует как противник. «Мы должны определить модель, чтобы избежать постоянной конфронтации с соседями, которые решили действовать противоположным образом», подчеркнул он.

На данный момент со стороны Евросоюза подход к России будет скорее декларативным, считают эксперты.

— Сейчас это в большей степени ритуальные шаги на уровне слов. Реально ЕС ничего сделать не может и, откровенно говоря, не хочет, поскольку он пока не наладил контакт с новой американской администрацией, — сказал «Известиям» глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

По оценке эксперта, грядущий саммит станет своего рода тренировочным. Реальных шагов сейчас предпринять нельзя — все, что было возможно, Евросоюз уже сделал, начиная с 2014 года, — да и само объединение сталкивается с множеством других проблем, из-за которых сводить все к защите идеологии свободы было бы несвоевременно, подытожил Владимир Швейцер.