По совокупности выступлений: чем закончились суды над Навальным

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовал его на 850 тыс. рублей. Судья подчеркнула, что слово «продажный» по отношению к Игнату Артеменко — это именно клевета: он не получал плату за участие в ролике о поправках к Конституции. В Бабушкинском суде 20 февраля состоялось и другое слушание по делу блогера — утром на выездном заседании Мосгорсуд рассмотрел апелляцию по делу «Ив Роше» и отклонил ее, сократив срок отбывания наказания на полтора месяца. Скорее всего, его отправят в колонию Ярославской или Калужской области, но могут оставить и в московском СИЗО, если Навальный договорится об этом с его администрацией, поясняют юристы. По их прогнозам, дальнейшие апелляции по обоим делам возможны, но они вряд ли что-то изменят.

Договорился

Заседание по делу о клевете Алексея Навального на ветерана Игната Артеменко, который с легкой блогерской руки стал «предателем» и «продажным холуем», стало четвертым и заключительным. Пострадавшей стороны в зале не было: Игнат Артеменко еще на втором процессе отказался от своего участия по состоянию здоровья.

Предыдущее слушание, 16 февраля, завершилось на прениях сторон. В этот раз заседание началось с последнего слова подсудимого. Алексей Навальный летом прошлого года крайне резко высказался об участниках ролика в поддержку изменений в Конституцию, попутно оскорбив и ветерана, много лет назад освобождавшего нашу страну от фашистов и форсировавшего Одер. На извинения перед ветераном подсудимый к четвертому заседанию так и не созрел. Выступая с последним словом, блогер повторил всё то, что звучало и на прошлых заседаниях: «дело о клевете против него сфальсифицировано», «суд использует ветерана», который стал «куклой» в руках внука.

По совокупности выступлений Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, проходящий потерпевшим по уголовному делу о клевете со стороны Алексея Навального, во время видеосвязи на заседании в зале Бабушкинского районного суда в Москве Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Как и на предыдущих слушаниях, Навальный обвинял в клевете всех, кроме себя. И хотя суд пришел к выводу, что Артеменко давал показания осознанно и самостоятельно, блогер снова заявил, что подписи на иске поддельные. Также он упрекнул внука в «монетизации дела», а потом и вовсе предположил, что весь процесс был изначально спродюсирован гостелеканалами.

Суд признал Алексея Навального виновным, отметив, что он не раскаялся в своих действиях и не принес извинений потерпевшей стороне. Вина Навального подтверждается показаниями ветерана Артеменко.

Судья сказала, что ветерану хотелось бы, чтобы Навальный извинился перед ним, поскольку он всю жизнь делал всё бескорыстно. Артеменко не получал денег за участие в ролике, поэтому Навальный оклеветал ветерана, назвав его «продажным».

Историческая правда

Максимальное наказание за клевету — штраф до 1 млн и обязательные работы. Ранее прокуратура просила назначить подсудимому штраф в 950 тыс. Однако 20 февраля суд пришел к выводу, что он составит 850 тыс.

— Мы будем ставить вопрос об изменении норм законодательства в этих вопросах. Потому что продолжать так издеваться над людьми нельзя, — отметил зампредседателя Российского союза ветеранов Владимир Романенко. — Мы во всем проявляем гуманность, забывая о том, что сделали ветераны для нашей страны. Это преступление, за которое Навальный должен понести справедливое наказание перед всей страной и перед нашей историей! Наша позиция только одна: он должен быть жестко наказан. Так наказан, чтобы это стало примером для всех остальных его подражателей.

Владимир Романенко рассказал, что его отец был представлен к ордену за то, что подготовил 53 тыс. морских пехотинцев.

— Это целая армия! И над такими людьми, как мой отец, этот клоун, выполняющий наказы Европы, позволяет себе глумиться и издеваться! — возмутился он.

По совокупности выступлений Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поддерживают позицию союза и в Госдуме. Член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, председатель правления профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в беседе с «Известиями» подчеркнул: большинство граждан не просто так поддержали поправки в Конституцию. В том числе и для защиты нашей исторической памяти, отметил он.

— Что же касается Алексея Навального, то своими высказываниями он оскорбил не только ветеранов, а всех детей и внуков, у которых родственники погибли на войне. Поэтому рассматривать это дело нужно как государственное преступление. Такими высказываниями и оскорблениями он подрывает основу государства, — добавил депутат. — Может быть, действительно, учитывая то историческое невежество, которое у некоторых проскакивает, сегодня необходимо выделить в правовом поле понятие «оскорбление ветеранов».

Суд также решил направить в Следственный комитет материалы для проверки высказываний Алексея Навального в отношении судьи и прокурора — на протяжении всего процесса он регулярно сыпал оскорблениями.

Что дальше

Помимо слушания по делу о клевете 20 февраля состоялось еще одно заседание суда с участием Алексея Навального. На нем Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на замену блогеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше». На слушаниях присутствовали 11 иностранных дипломатов. В начале заседания сторона защиты подала ходатайство об освобождении Навального, сославшись на требование Страсбургского суда. Как позже стало известно, ходатайство было отклонено.

В итоге Мосгорсуд признал законной замену условного срока на реальный и оставил приговор почти без изменений. Блогеру дополнительно зачтут только полтора месяца домашнего ареста, и он проведет в колонии не два года и восемь месяцев, а два года шесть месяцев и две недели.

Защита намерена продолжать обжаловать решение по делу «Ив Роше», сообщил журналистам адвокат Вадим Кобзев.

Обычно в таких ситуациях есть два варианта развития событий, отметил в разговоре с «Известиями» адвокат Александр Зорин.

По совокупности выступлений Алексей Навальный и его адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Кобзев Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— У защиты остается возможность апелляционного обжалования приговора по обвинению в клевете. И Навального либо отправят в колонию, а потом организуют апелляцию по видео-конференц-связи, либо из колонии будут привозить в Москву. Как правило, учитывая то, что в каждом заседании он лично участвует, решение об этапировании могут и отложить, чтобы подчеркнуть легитимность процесса, — отметил он.

А поскольку для Навального суд — это не процессуальная форма общения, а трибуна для общения с публикой, он будет требовать личного участия в процессе, полагает эксперт. «Наш суд очень гуманный и предоставляет возможность быть услышанным», — добавил адвокат.

В любом случае решение об этапировании в колонию будет принимать служба исполнения наказаний. К тому же нужно учитывать, что место отбывания еще не определено, а в колонию, как правило, доставляют не поодиночке — требуется время на формирование группы, пояснил Александр Зорин.

Тем временем

Адвокат предполагает, что отбывать срок блогер будет в Ярославской или Калужской области, так как там есть колонии общего режима. Чаще всего именно туда отвозят осужденных из Москвы. При этом у Алексея Навального еще есть вариант остаться в хозотряде при СИЗО «Матросская Тишина» — он может написать заявление администрации изолятора. В СИЗО осужденные занимаются техническим обслуживанием: разносят пищу или делают уборку. В этом случае он останется в Москве и его смогут навещать родственники, отметил эксперт.

При этом специалисты отмечают, что апелляции по обоим делам возможны, но вряд ли они что-то изменят.

— Никаких условных сроков не будет предусмотрено. Ему, видимо, предстоит стать новым Ходорковским — то есть заключенным, в отношении которого будут постоянно публиковать и заявлять что-то на Западе, — считает политолог Александр Коньков.

Но как бы ни закончились дела, заведенные на Навального, это не станет поводом к массовым акциям, уверен эксперт.

По совокупности выступлений Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Что касается внутренней политики, то можно ожидать краткосрочного всплеска волнений на время проведения всех апелляций и судебных процессов. Хотя я склоняюсь к тому, что позиция этих людей будет выражаться не в уличных протестах, а скорее в публикациях. Но серьезного политического эффекта я не ожидаю в этом плане, — сказал он.

Условный срок на реальный Алексею Навальному заменили 2 февраля 2021 года. По версии ФСИН, оппозиционер неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что был обязан делать как осужденный условно по делу «Ив Роше». 17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека принял решение, которое предписывает России освободить Алексея Навального из СИЗО. 20 февраля источник «РИА Новости» сообщил, что российский Минюст заявил о неприемлемости жалобы адвокатов и попросил ЕСПЧ пересмотреть решение.