Стерео-аффект: санкции ЕС и США не стали неожиданностью для РФ

Москве необходимо отреагировать на неаргументированное санкционное давление Запада, заявили «Известиям» в Совфеде. 2 марта Евросоюз ввел ограничения в отношении глав четырех силовых ведомств России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Следом США объявили о своих санкциях, они коснутся семи физлиц, в черный список внесен и ряд организаций. Кроме того, Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в РФ, США отказывают России в предоставлении каких-либо кредитов, гарантий, а также любой помощи за исключением гуманитарной. Политологи считают, что Джо Байден будет педалировать тему прав человека, оказывая и в дальнейшем давление на Москву, однако странам все равно придется сотрудничать по линии стратегической безопасности.

Новый режим

2 марта ЕС ввел ограничения против высокопоставленных российских чиновников из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Впервые объединение воспользовалось Общим режимом санкций за нарушения прав человека, учрежденным 7 декабря 2020 года. Согласно списку, опубликованному в официальном журнале ЕС, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и руководитель ФСИН Александр Калашников. На каждого из них Евросоюз наложил «ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные аресты и задержания».Чиновникам, попавшим в список, запретят въезд в страны объединения, а их активы на территории Евросоюза будут заморожены.

О введении персональных санкций против российских граждан главы МИД ЕС договорились еще 22 февраля. 1 марта постоянные представители стран-членов объединения запустили техническую процедуру оформления списка, поэтому в РФ это решение встретили без удивления.

— Несколько дней назад уже было известно, что в европейских кругах и в США обсуждается вопрос о введении санкций, поэтому сегодняшняя новость не является в полной мере таковой. Запад последовательно осуществляет некоторые планы в отношении РФ. Ситуация лишний раз доказывает, что история с Навальным — это не столько причина, сколько хороший повод поддерживать на слуху тему давления на Россию как на источник зла, — заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Стерео-аффект Жозеп Боррель Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Показательно, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя решение ЕС 2 марта, заявил: санкции были введены по предложению самого Алексея Навального.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал в беседе с «Известиями» введение мер «беззаконием», ведь никто не предоставил результаты расследования или образцы анализов из клиники Шарите, которые бы доказали, что блогер был отравлен.

— Эти санкции давно были поставлены на поток, поэтому к ним стоит относиться совершенно спокойно. Но ответ России должен последовать, поскольку они перешли все допустимые пределы, — заключил сенатор.

Глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что реакция на санкции будет основана на принципе взаимности.

Напомним, РФ так и не получила медицинское заключение, подтверждающее отравление россиянина нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Также власти ФРГ проигнорировали неоднократные запросы Генпрокураторы РФ. В Омской больнице скорой медицинской помощи № 1, куда был доставлен Алексей Навальный, пациенту поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Замглавного врача Анатолий Калиниченко сообщал, что в анализах пациента обнаружить следы каких-либо ядов не удалось. Вывод о якобы отравлении боевым веществом впервые сделали уже в Германии. Позже о применении запрещенного вещества заявили в лабораториях Швеции и Франции. Последней с таким заявлением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая также отказала МИД РФ в сотрудничестве.

Хайли анлайкли

Вашингтон выдвинул меры в отношении семи физлиц. В список, согласно опубликованному минфином страны документу, вошли глава СК Александр Бортников, руководитель ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, 1-й замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме того, в черный список США попали 14 организаций, которые занимаются «производством и биологического и химического оружия». Примечательно, что среди них числятся только девять российских, другие три — из ФРГ, еще одна — из Швейцарии. Среди попавших под ограничения организаций числится 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Это первые санкции, введенные президентом Джо Байденом против России, и потому они задают тон отношениям с РФ. В прошлом месяце новый глава Белого дома заявил, что Алексей Навальный «стал мишенью для разоблачения коррупции и должен быть освобожден немедленно и без каких-либо условий». Как считают опрошенные «Известиями» эксперты, правозащитная тематика станет основой политики администрации нового президента США, с ее помощью он и будет оказывать давление на РФ.

— Отличительная черта внешней политики при Байдене — это резкое усиление роли идеологии в отношении как союзников, так и противников. Из-за повышенного внимания к вопросам демократии и прав человека мы столкнемся с гораздо более жестким давлением, — заявил в беседе с «Известиями» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По его словам, активнее будет использоваться «Акт Магнитского» как правовая основа для введения санкций в отношении России, а также усилится критика в адрес высокопоставленных лиц РФ. Тем не менее, несмотря на состояние жесткой конфронтации, по мнению политолога, странам придется находить компромиссы в отдельных областях. Например, продлению договора СНВ-III эта ситуация не помешает.

— Джо Байден, действительно, будет уделять больше внимания теме прав человека, чем Дональд Трамп, особенно в отношении России, Саудовской Аравии и Китая. Но, как обычно, другие приоритеты потребуют компромиссов, поэтому США будут пытаться одновременно наказывать эти государства и сотрудничать с ними, — заявил «Известиям» старший научный сотрудник и директор Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричард Вайц.

Стерео-аффект Ракетный комплекс «Ярс» Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Как заявил во вторник глава Госдепартамента Энтони Блинкен, США, действительно, считают, что могут совмещать оказание давления на Россию и сотрудничество по вопросам стратегической стабильности.

Без драматического эффекта

В отличие от Евросоюза США не ограничились персональными санкциями и ужесточили ограничения на экспорт в РФ. Тем не менее, как заявили опрошенные «Известиями» экономисты, это не испугало российский биржевой рынок, индексы которого продолжили показывать рост. В частности, если до публикаций о новых рестрикциях индекс Мосбиржи был на уровне 3408 пунктов, то после он составил 3407. Тогда как индекс РТС остался без изменений на уроне 1455. К закрытию торгов 2 марта первый индикатор вырос на 0,71% (3410), а второй – на 0,66% (1452).

Аналогичное поведение продемонстрировала и нацвалюта, которая на момент сообщений о санкциях торговалась по отношению к американской на уровне 73,76 рублей, а европейской – 88,76, то есть как и до этого. К 18:50 доллар стоил 73,94, евро — 89,08.

По словам заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, новости о санкциях уже давно неинтересны ни фондовому, ни валютному рынку. Сейчас в повестке другие факторы: ожидание новостей с саммита ОПЕК+, массовая вакцинация и оптимистичные заявления ВОЗ, а также новые меры стимулирования в США, что может привести к ослаблению доллара, отметила она.

Ближе к вечеру 2 марта появились дополнительные подробности. Так, стало известно, что США также внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, но будет сделано частичное исключение для космической сферы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. А Госдепартамент сообщил, что вводится запрет на предоставление РФ кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе экспортно-импортным банком.

— Западные санкции оказывают определенное влияние на российскую экономику, но вряд ли новые меры США дадут драматический эффект, Россия уже нашла способы минимизировать их влияние. Важнее их символическое значение: они демонстрируют растущую готовность США и ЕС действовать в отношении России с позиции силы, — подчеркнул в беседе с «Известиями» доцент кафедры истории Католического университета США (Вашингтон) Майкл Киммэдж.

По мнению политолога, президент РФ Владимир Путин отреагирует на это, и мы продолжим наблюдать нисходящую спираль американо-российских отношений в обозримом будущем.