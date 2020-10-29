«Применяя санкции к России, ЕС ведет себя как камикадзе»

Россия и Китай будут играть важную роль в переструктурировании мира, и в Европе это осознают, заявил в интервью «Известиям» председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико . Беседа прошла на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне. По его словам, применяя санкции к РФ, ЕС ведет себя как камикадзе. Банкир также рассказал о рисках заливания западных экономик деньгами, затерроризированности итальянцев и влиянии результатов выборов в США на внешнюю политику Евросоюза .

— Большая часть деловых мероприятий этого года отменилась либо прошла в онлайн-формате. Почему вы все же не отказались от организации форума вживую?

— Для нас было принципиальным бросить вызов холодному и безэмоциональному экрану, через который мы все вынуждены общаться . Люди долгое время были разобщены, они испытывают потребность увидеть друг друга. Многие, к сожалению, не смогли приехать, но наша задача состояла в том, чтобы соблюсти все санитарные меры и в то же время создать максимальный эффект человеческого присутствия, в том числе, для тех участников, которые подключились к сессиям по видео.

Нельзя прерывать диалог между Европой и Евразийским союзом в тот момент, когда стороны и так общаются медленно и с таким трудом . Не хочу хвастаться, но Верона — это, фактически, единственная площадка, где ведется равноправный диалог между ЕС и Россией, где, на мой взгляд, Россия чувствует себя не гостем, а партнером.

— Россию многие критикуют за слишком сдержанную антикризисную монетарную политику. Тогда как развитые страны, по большому счету, наводнили экономики деньгами. Кто прав? И есть ли риски у столь масштабной поддержки бизнеса и населения?

— Заливание проблем деньгами началось не сегодня и даже не вчера — прямое или косвенное количественное смягчение — это политика последних 10 лет. К сожалению, она далеко не всегда приводит к тем результатам, которые мы ожидаем . В частности, такая поддержка не обеспечивает экономического роста, не создает новых рабочих мест, не ведет к увеличению зарплат.

Это своего рода благотворительность , которая в ряде случаев имеет негативный эффект — вместо того, чтобы зарабатывать, люди привыкают жить подачками от государства . Более того, часть средств, выделяемых на поддержку экономики и населения, оседает на фондовых рынках и не доходит до реального сектора.

Достаточно почитать первые полосы итальянских газет, чтобы понять, что итальянцы затерроризированы — не только самим фактом пандемии, риском заболеть коронавирусом, но и неопределенностью своего финансового положения в будущем. Многие не понимают, смогут ли они работать, как много будут получать, удастся ли сохранить свой уровень жизни в ближайшем будущем.

Применяя санкции к России2 Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

— На ваш взгляд, повлияют ли результаты выборов в США на политику Европы по отношению к России?

— Уровень геополитической и экономической конфронтации останется достаточно высоким, но резких шагов, например, отключения российских банков от SWIFT, вне зависимости от того, кто придет к власти, ожидать не стоит.

Впрочем, как сказал мне один американский банкир, если Трамп будет переизбран, то он может вернуться к своей изначальной идее по выстраиванию более тесных и дружеских отношений с Россией. Он будет понимать, что это его последний срок, что в каком-то смысле развяжет ему руки.

Однако, на мой взгляд, гораздо больший потенциал для укрепления сотрудничества с Россией заключен в самой нынешней ситуации глобальной пандемии и экономического кризиса, которые касаются всех. Например, обострение внутренних проблем в США — как медицинских, так и финансовых, может привести к тому, что администрация начнет выстраивать отношения с РФ по-новому — на более партнерских началах.

— Сейчас один из главных вопросов глобальной повестки — будут ли продлеваться договоры об ограничении стратегических вооружений. Пока ЕС слабо участвует в дискуссии, однако последствия разрыва соглашений не могут не коснуться Европы. Понимают ли ее политики угрозу, на чьей они стороне?

— Как итальянский гражданин я могу сказать, что в Европе все всё прекрасно понимают, потому что наш континент пережил реальные войны на своей территории. Если ЕС окажется на краю пропасти — за США он не последует . Сейчас, действительно, Европа в целом идет в фарватере американской политики. Но, если встанет вопрос об угрозе безопасности, появится риск новой гонки вооружений, вряд ли мы будем столь лояльны США. Однако, к сожалению, хотя обстановка накаляется, на горизонте пока не видно таких европейских политиков, которые готовы взять на себя ответственность.

Применяя санкции к России3 Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

— Насколько принципиален для Европы проект «Северный поток - 2», должен ли ЕС следовать, как вы сказали, в фарватере политики США или проявить самостоятельность в вопросе введения санкций?

— Несмотря на все то, что происходит вокруг этого проекта, я уверен, что экономические аргументы все же перевесят политические. По СП-2 российский газ окажется на 30% дешевле, чем американский, но это не только вопрос банальной экономии. Завершение проекта будет означать, что европейская промышленность станет более конкурентоспопособной , а значит, независимой. Это особенно важно в нынешних условиях, когда на поддержку предприятий выделяются столь существенные средства.

Кроме этого, пуск «Северного потока» — это еще и вопрос энергетической безопасности. Доля российского газа в Европе — около трети. Это много, но, в целом, не критично. Однако, из каких стран, кроме РФ, мы получаем газ? Норвегия, где производство уже много лет не растет и существенно нарастить его вряд ли удастся, Алжир, где крайне напряженная политическая обстановка, и Ливия — там просто непонятно, с кем договариваться и заключать контракты.

— Многие предупреждают, что мир находится в процессе геополитического и экономического передела. С вашей точки зрения, действительно ли мы наблюдаем глобальный «тектонический» сдвиг и какую роль в этом новом мироустройстве отводят России?

— Ситуация, когда лишь одна страна является привлекательной, когда все в мире зависит лишь от одного государства, не может быть вечной. Как скоро это изменится — сложно сказать, но в последние годы процесс «распада» на несколько полюсов, очевидно, ускорился.

Для всякого разумного человека Россия — это страна, без которой нельзя решить любые проблемы глобального масштаба . Для европейских стран РФ — это отправная точка в том числе для выстраивания отношений с Азией.

Россия ведет себя достаточно ответственно, и все что мы наблюдаем — это бесполезность новых санкций и прочих ограничений . На них уже просто перестают обращать внимание — жизнь идет вперед. Все понимают, что Россия, как и Китай, будут играть важную роль в структурировании будущего мира.

Применяя санкции к России1 Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka/dpa

— Санкционной политике, тем не менее, скоро семь лет. Недавно ввели новые ограничения, под довольно неожиданным предлогом, готовится пакет дополнительных мер. Почему это происходит, если всем понятно, что санкции ничего не дают?

— Применяя санкции к России Европа ведет себя как камикадзе. Но это продолжится до тех пор, пока, как у нас говорят, вода не подойдет к горлу .

На последней встрече глав МИД стран ЕС, дискуссии, спора о том, нужны ли санкции из-за возможного отравления Навального, фактически, не состоялось. Наш министр, например, просто принял планы Брюсселя к сведению. Кроме ограничений, на этом заседании должен был быть утвержден план по спасению экономики, согласно которому Италия могла получить на преодоление последствий коронавируса свыше €200 млрд из европейских фондов. Если бы итальянские представители выступили против новых санкций, страну могли бы просто лишить части денег .

— Во время учебы в России вы изучали русскую литературу эпохи Екатерины Великой. Изменилась ли роль нашей страны в европейской политике и экономике с тех времен?

— Екатерина была великим государственным деятелем и продвигала по-настоящему революционные идеи. Она всегда подчеркивала, в том числе на уровне государственных документов, что Россия — это часть Европы. Вместе с тем, по отношению к США она проявила великодушие. Когда Англия оказывала на императрицу давление, чтобы она вмешалась и положила конец той анархии, которая в тот момент происходила в Америке, Екатерина ответила, написав блестящее письмо. В нем было сказано, что США должны сами решить свою судьбу. Как мы видим, мир изменился.