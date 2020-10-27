Лавров заявил о готовности РФ отвечать на антироссийские выпады Запада

Москва не будет терпеть хамство Запада в свой адрес и готова отвечать на антироссийские выпады, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

«Антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства, мы без должной реакции не оставляем. О наших ответных шагах в США и ЕС хорошо известно», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также отметил, что в последнее время в Брюсселе активизировались антироссийские настроения. При этом глава МИД РФ выразил надежду на то, что у европейских коллег «хватит мудрости, дальновидности, просто здравого смысла», чтобы диалог Москвы и ЕС был полностью восстановлен на принципах честности, добрососедства и открытости.

Ранее Лавров раскритиковал санкции Евросоюза, введенные из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, этот шаг показывает неспособность ЕС адекватно оценивать происходящее и стремление ставить себя вне закона.

15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что антироссийские санкции Евросоюза не останутся без реакции Москвы.