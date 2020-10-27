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Лавров прокомментировал санкции ЕС из-за инцидента с Навальным

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Введенные из-за инцидента с Алексеем Навальным санкции показывают неспособность ЕС адекватно оценивать происходящее и стремление ставить себя вне закона, заявила глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

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По словам министра, Берлин высокомерно отказался отвечать на многочисленные запросы российской Генпрокуратура по ситуации с блогером, нарушив обязательства Германии по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года.

Вместо этого Германия и Франция инициировали очередные нелегитимные санкции против российских граждан, подчеркнул Лавров.

«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», — сказал глава МИДа.

Лавров подчеркнул, что Москва не намерена оставлять без реакции хамство забывшего о том, что такое дипломатия, Запада.

15 октября Евросоюз ввел санкции в отношении шести российских представителей и одной организации из-за якобы отравления Алексея Навального. Ограничения в частности затронули директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, а самого блогера госпитализировали. Российским врачам удалось стабилизировать его состояние, затем Навального разрешили вывезти на лечение в берлинскую клинику Charite. Там врачи заявили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Однако доказательств этого приведено не было, запросы Москвы в ФРГ проигнорировали.

Позднее ЕС ввел новые санкции против РФ из-за случившегося, в Москве пообещали адекватный ответ на действия Евросоюза.

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