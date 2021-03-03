Минторг США опубликовал список попавших под санкции из-за Навального компаний

Министерство торговли США опубликовало 2 марта список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Ранее сообщалось, что рестрикции распространятся на десять российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

Среди организаций из РФ в списке 27-й Научный центр Минобороны, компании «Химмед», «Интерлаб», «Фемтеко», «Лабинвест», «Интертек Инструментс», «Аналит Продактс», Rau Farm («Рау Фарм»), Pharmcontract («Фармконтракт»), «Регионснаб».

Кроме того, санкции распространяются на немецкие компании ChimConnect GmbH, Pharmcontract, Riol Chemie, а также швейцарскую ChimConnect AG.

«Применение химического оружия правительством России противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики США, а также международному праву. Министерство торговли привержено предотвращению доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия и других видов оружия массового уничтожения», — сказано в заявлении минторга США.

Ранее во вторник минфин США опубликовал список из семи россиян и трех организаций РФ, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг Навального. Под санкции, в частности, попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

При этом в этот же день в Официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия США в отношении России являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать Навальному проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.