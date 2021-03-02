МИД обвинил США в неприкрытом вмешательстве в дела России

Действия США в отношении России являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 2 марта на сайте ведомства.

«Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы «отравлением» Алексея Навального некими «боевыми химикатами». Все это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично», — заявила она.

Захарова предположила, что Вашингтон, «запутавшись в собственных внутренних проблемах» в очередной раз пытается «культивировать образ внешнего врага». Она подчеркнула, что такая политика лишена логики и «лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения». В МИД допустили, что американские власти не отдают себе отчета в том, что в современных реалиях любые попытки диктовать свои условия являются контрпродуктивными для тех, кто их предпринимает.

«Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 года попросту нет <…> Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, по определению лишен морального права «читать нотации» другим», — подчеркивается в заявлении.

Ранее во вторник Вашингтон расширил санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Ограничения коснутся семи «высокопоставленных представителей» властей России, 14 организаций — из которых десять в России, три в Германии, одна в Швейцарии. Они будут включать экспортные и визовые ограничения.

Позже американский минфин опубликовал список лиц и организаций России, в отношении которых вводятся ограничения.

Ранее в этот же день в Официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц. Это первые рестрикции, которые ввели в отношении Москвы в рамках нового механизма, предполагающего меры за нарушения прав человека.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором против Навального. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать ему проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.