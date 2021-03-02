ЕС опубликовал документ о новых антироссийских санкциях из-за Навального

Евросоюз обнародовал нормативный акт о новых санкциях в отношении должностных лиц России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Документ опубликован во вторник, 2 марта, в Официальном журнале ЕС.

Указывается, что рестрикции впервые приняли в рамках нового глобального режима санкций альянса за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в конце 2020 года и до настоящего времени к РФ не применялся.

Как отмечается в документе, «учитывая непрерывность и серьезность нарушений прав человека в России, четыре человека должны быть включены в перечень физических или юридических лиц, организаций или органов, к которым применяются ограничительные меры».

Приложение документа содержит список из четырех попавших под санкции лиц.

О том, что ЕС вводит новые антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, стало известно ранее в этот день.

Решение о рестрикциях Евросоюз принял в связи с обвинительным приговором в отношении блогера, которому 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. При этом судья постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев.

Москва сообщила 22 февраля, что Совет Евросоюза принял решение о подготовке санкций против России в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона. В МИДе отметили, что в Брюсселе вопреки логике сначала принимают политическое решение, а потом под него произвольно подбирают кандидатуры.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов 24 февраля со своей стороны отметил, что Россия ответит на новые санкции ЕС, и не исключает, что реакция Кремля будет асимметричной.